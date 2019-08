APELUL la unitate și solidaritate al profesorului Anton Hadar in Cazul Alexandrei Maceșanu

În urma Cazului Caracal, profesorul universitar Anton Hadăr, președintele Federației Naționale Sindicale Alma Mater (membră a Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei - CNMR) a transmis un Apel la solidaritate și unitate:

”Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei este o organizatie apolitica, foarte puternica si extrem de importanta pentru Romania. In componenta acesteia se afla si Federatia Nationala Sindicala Alma Mater, alaturi de multe alte organizatii sindicale, de institutii de stat si private prestigioase, de organizatii neguvernamentale cunoscute si apreciate.

Rezultatele excelente obtinute de catre C.N.M.R. in diverse domenii si directii, atat ca urmare a deselor intalniri avute cu politicienii de varf ai tarii (din toate partidele politice) si cu conducatorii unor institutii importante, cat si ca urmare a pozitiilor publice corecte si curajoase exprimate in mass media pe tematici de importanta nationala, au condus la cresterea continua a numarului organizatiilor care au aderat la aceasta Coalitie.

Din punctul meu de vedere, C.N.M.R. are forta sa schimbe in bine lucrurile care merg rau in tara noastra si sa contribuie la modernizarea Romaniei. Fara implicarea C.N.M.R. nu ar fi fost posibila continuarea proiectului laserului de la Magurele! Sunt sigur ca aceasta Coalitie va deveni tot mai solida iar romanii o vor aprecia si sprijini tot mai mult. Problemele grave cu care se confrunta in prezent Romania ne vor determina sa fim si mai uniti, solidaritatea si seriozitatea noastra putand contribui la rezolvarea unor probleme acute, cum sunt si cele care privesc siguranta cetateanului.

Alma Mater va fi alaturi de C.N.M.R. si Presedintele CNMR in atingerea tuturor obiectivelor sale si va lupta pentru o Romanie in care copii nostri sa fie protejati si aparati.”, a transmis profesorul Anton Hadar.