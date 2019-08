Apelurile Alexandrei la 112 atent analizate de un criminolog din Italia

Ursula Franco google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un criminolog din Italia a analizat apelurile Alexandrei la 112. Ursula Franco, medic si criminolog din Italia, a facut o analiza a apelurilor date de Alexandra Macesanu la 112. Observatiile Ursulei Franco sunt subliniata in textul de mai jos. Apel I – 25/07/2019, ora: 11:05:08 a.m. Op. 112 (1): Alo, 112, ce urgenta aveti? Alo? A.M.: Buna ziua. Op. 112 (1) Buna ziua. De notat salutul politicos al fetei, „buna ziua” A.M. Vreau si eu o legatura cu politia! Op. 112 (1): Da. Ce s-a intamplat doamna, cum va numiti? A.M.: Sunt domnisoara, am 15 ani, si ieri am fost sechestrata de catre un domn… Op. 112 (1): Cum te cheama? A.M.: Macesanu Alexandra, va rog veniti repede, nu stiu un ...