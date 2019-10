Apex Alliance deschide primul hotel Courtyard by Marriott din Romania

Apex Alliance Hotel Management a deschis primul hotel Marriott din România sub brandul Courtyard, un hotel de 4 stele, aflat în zona financiară a Capitalei, în Floreasca, realizat cu o investiţie de 22,5 milioane euro, conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES.

Cu acest nou hotel, Apex Alliance Hotel Management îşi consolidează poziţia pe piaţa din România, Courtyard fiind primul dintre cele trei unităţi ce se deschid sub brandul Marriott în următorul an. Construcţia hotelului a durat 3 ani, inclusiv partea de proiectare. Courtyard Bucharest Floreasca pune la dispoziţia oaspeţilor 259 de camere, dispuse pe 13 etaje. Hotelul are, de asemenea, 7 săli de conferinţă, ce pot găzdui în total 538 de persoane."Clienţii noştri sunt oameni de afaceri, antreprenori şi nu numai. Oaspeţii noştri pun preţ pe creativitate, văd călătoriile în locuri noi ca oportunităţi să dezvolte idei noi. Pasionaţi de ceea ce fac, determinaţi şi orientaţi către succes, aceştia văd în orice călătorie oportunitatea de a accelera dezvoltarea personală şi profesională, iar noi ne dorim să le asigurăm cadrul perfect pentru acest lucru", a declarat Adrian Adam, manager general al Hotelului Courtyard Bucharest Floreasca.Durata medie a şederii în noul hotel este estimată la 2 nopţi, iar în următoarele luni se estimează ca rata de ocupare să ajungă la 60%. Preţurile pornesc de la 70 de euro/cameră şi vor fi aliniate cu piaţa în lunile ce urmează."Piaţa hotelieră din România este într-o continuă dinamică şi vedem o creştere atât în ceea ce priveşte oferta, cât şi în numărul de turişti. Cererea este mare, iar Courtyard Bucharest Floreasca oferă o experienţă completă pentru clientul de business de azi, astfel încât acesta să-şi poată urma pasiunile personale şi profesionale", a completat Adrian Adam.Odată cu hotelul, Courtyard Bucharest Floreasca deschide de asemenea restaurantul Solt Dining, din categoria premium casual, cu un meniu bazat pe ingrediente locale premium şi inspirat de conceptul noii bucătării nordice. Cu o capacitate de 84 de persoane, restaurantul oferă servicii complete - mic dejun, prânz şi cină - într-o manieră flexibilă, adaptată nevoilor clientului modern, care călătoreşte mult, atât în interes de afaceri, cât şi personal.Aflat în zona financiară a Bucureştiului - pe Bdul Dimitrie Pompeiu 2A, Courtyard Bucharest Floreasca mai pune la dispoziţia clienţilor un centru de conferinţe, o sală de fitness, un magazin deschis 24/7 - The Market - precum şi parcare subterană.Courtyard este cel mai extins brand din categoria Classic Select a portofoliului Marriott. Primul Courtyard a fost deschis în 1983 în Atlanta (SUA). În prezent, sunt peste 1.000 de hoteluri Courtyard în mai mult de 50 de ţări din întreaga lume.Apex Alliance Hotel Management (AAHM) este un operator independent care se axează pe crearea şi dezvoltarea de parteneriate de lungă durată cu investitori instituţionali, deţinători de proprietăţi sau fonduri de investiţii private, oferind, prin intermediul unei echipe de hotelieri pasionaţi şi dedicaţi, servicii de management hotelurilor din portofoliu sau celor pe care urmează să le deţină.