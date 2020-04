APIA platește vineri 67 milioane de euro pentru crescatorii de porcine și pasari

Beneficiarii care au depus, în 2019, cereri pentru accesarea Măsurii 14 – Plăţi privind bunăstarea animalelor vor primi sumele aferente în cursul zilei de vineri, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), într-un comunicat de presă. Suma totală autorizată la plată este de aproape 67 de milioane de euro, din care: 29.792.492,55 The post APIA plătește vineri 67 milioane de euro pentru crescătorii de porcine și păsări appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.