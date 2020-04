Aplicatia care asigura testarea digitala a intregii populatii a Romaniei

Voluntari din Cluj au creat, împreună cu Ministerul Sănătății, o aplicație prin care orice persoană se poate testa la distanță, gratuit, pentru a vedea dacă prezintă simptome ale coronavirusului. Persoana care intră pe aplicația covidmonitor.ro completează un set de întrebări, răspunsurile fiind apoi analizate de un algoritm de Inteligenţă Artificială. Fiecărei persoane i se va […] The post Aplicaţia care asigură testarea digitală a întregii populaţii a României appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.