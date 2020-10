Aplicatia raspandita in Romania care va fura contul de Facebook: "Metoda de jaf virtual este foarte greu de detectat". Ce trebuie sa faceti daca ati fost infectat

Gigantul in securitate informatica Kaspersky a avertizat inca de la inceputul anului 2020 in legatura cu aparitia unui soft rau intentionat extrem de periculos. Metoda consta in furtul cookie-urilor aferente platformelor sociale. Ulterior, hotii virtuali controleaza conturile de Facebook de la distanta, cu scopul de a raspandi continut rau-intentionat.