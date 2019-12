Aplicatia transfer documente securizat va deveni operationala la Curtea de Apel Constanta si in toate instantele din circumscriptia teritoriala

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Constanţa este abilitat să aducă la cunoştinţa publică că începând cu data de 06.01.2020 va deveni operaţională aplicaţia TDS (transfer documente securizat) la Curtea de Apel Constanţa şi toate instanţele din circumscripţia teritorială.Noua aplicaţie asigură accesul digital la dosarul instanţei şi comunicarea bilaterală între instanţă şi participanţii la procesul judiciar.Aplicaţia are două funcţionalităţi. Prima funcţionalitate are două componente: una constă în crearea dosarului electronic, prin scanarea documentelor depuse în dosarul instanţei (cu păstrarea dosarului în format hârtie), în măsura în care acestea au putut fi digitalizate, în limita resurselor disponibile, operaţiune care permite accesul părţilor şi altor participanţi la distanţă, prin internet, la propriul dosar de judecată. Acestea pot fi hotărâri ale instanţei, procese verbale, rezoluţii, probatorii administrate nemijlocit, cereri, adrese, acte de procedură, lista acestor documente fiind permanent supusă actualizării; cealaltă componentă constă în comunicarea electronică, prin e-mail şi SMS, a documentelor (link-uri către cereri de chemare în judecată, întâmpinări, răspunsuri, hotărâri ş.a.) către părţile care sunt de acord cu această formă de comunicare.A doua funcţionalitate oferă posibilitatea ca, pe baza încheierii unui acord între conducerea Curţii de Apel Constanţa şi instituţii, autorităţi publice, forme de exercitare a profesiilor juridice etc, acestea din urmă să utilizeze o modalitate de schimb bilateral de informaţii şi documente, inclusiv corespondenţă curentă, neclasificată, în mod digital prin utilizarea semnăturii electronice/sigiliului digital; această funcţionalitate va fi disponibilă după data de 10.01.2020, sub condiţia încheierii acordului sus-menţionat.Aplicaţia informatică vine în sprijinul persoanelor care au dosare pe rolul instanţelor, avocaţilor acestora, inclusiv executorilor, lichidatorilor sau experţilor judiciari şi permite vizualizarea sau descărcarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente din dosar, depuse la instanţă după data operaţionalizării aplicaţiei sau digitalizate anterior.Accesarea aplicaţiei se face în mod facil prin intermediul site-ului www.curteapelconstanta.eu, iar pentru autentificare este necesară indicarea prealabilă a adresei de e-mail şi a telefonului mobil, precum şi transmiterea unei cereri de acces la dosarul electronic. Modelul de cerere şi instrucţiuni detaliate cu privire la utilizarea aplicaţiei sunt disponibile pe site-ul Curţii de Apel Constanţa, www.curteapelconstanta.eu.Principalele avantaje ale utilizării aplicaţiei sunt: vizionarea şi descărcarea documentelor din dosar direct de către justiţiabili, în mod simplu şi rapid, fără a mai fi necesară deplasarea acestora la arhiva instanţei sau utilizarea corespondenţei scrise în acest scop; economie de timp pentru părţile din proces şi implicit pentru personalul de la arhiva instanţelor; reducerea consumului de hârtie.