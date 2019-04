Apple, acuzat de frauda. Cate miliarde de dolari a pierdut intr-o singura zi

apple google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apple este acuzat intr-un proces din Statele Unite de frauda pentru ascunderea scaderii cererii pentru iPhone-uri, in special in China, ceea ce a dus la scaderea valorii de piata a companiei cu 74 de miliarde de dolari intr-o singura zi, dupa iesirea la iveala a adevarului, transmite Reuters. O plangere inregistrata marti solicita despagubirea investitorilor care au cumparat actiuni Apple cu doua luni inainte ca directorul general Tim Cook sa fi anuntat in mod neasteptat, pe 2 ianuarie, reducerea estimarilor privind veniturile trimestriale cu pana la 9 miliarde de dolari, partial din cauza intensificarii razboiului comercial cu China. Apple si aliatii sai vor despagubiri fabuloase din partea Qualcomm A fost pe ...