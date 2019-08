Apple este acuzata in Rusia de concurenta neloiala

Apple google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania Apple este sub investigatie in Rusia dupa ce a fost acuzata de concurenta neoiala printr-o plangere formulata de compania Kaspersky Lab, specializata in securitate informatica. Organismul anti-monopol din Rusia, FAS, a declarat joi ca firma Apple este investigata existand suspiciuni ca abuzeaza de pozitia domininanta pe care a obtinut-o pe piata. Investigatia a pornit dupa ce aplicatia celor de la Kaspersky Lab, Safe Kids a fost refuzata de cei de la Apple, acestia preferand sa isi lanseze o noua versiune a propriei aplicatii de control parental, Screen Time, cu functii similare celei de la Kaspersky. La randul lor, cei de la Apple au invocat pentru Reuters o declaratie din luna aprilie prin care aratau ...