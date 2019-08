Apple lanseaza un nou tip de iPhone. Cine nu va putea sa il achizitioneze

Apple lanseaza un nou tip de iPhone google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apple lanseaza un nou program ce va permite expertilor in securitate sa aplice pentru obtinerea unor modele speciale de iPhone, proiectate pentru a fi utilizate in scopuri de cercetare, scrie Business Insider. Spre deosebire de iPhone-urile obisnuite, acestea vin incorporate cu un set de modificari ale software-ului ce le fac mai accesibile cercetatorilor. Modificarea face parte dintr-o serie de update-uri din cadrul programului lansat de Apple in 2016, de recompensare a cercetatorilor care depisteaza bug-uri in programele sale. Apple va oferi o varianta modificata de iPhone cercetatorilor in domeniul securitatii cibernetice, ca parte a programului sau de recompensare pentru depista ...