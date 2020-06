Apple va aloca 100 de milioane de dolari unei noi initiative pentru dreptate rasiala

Preşedintele Klaus Iohannis a depus joi o coroană de flori la Monumentul dedicat Mineriadei din 13-15 iunie 1990 şi la Monumentul „Kilometru zero al democraţiei", cu ocazia marcării a 30 de ani de la „Fenomenul Piaţa Universităţii" şi Mineriadei.

Niculae Bădălău, liderul PSD filiala Giurgiu a intrat din nou in atentia presei, dupa ce in perioada post-Dragnea a stat "la cutie", cum s-ar spune. Oarecum, daca tinem cont de faptul ca si celebra achizitie de materiale anti-COVID 19 ale buticului din Bolintin, in valoare de milioane de euro, ar avea surse ocultate tot pe traseul baronului giurgiuvean.