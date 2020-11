Apple va lansa primele laptopuri MacBook echipate cu propriile sale chipuri

Relaţia de 15 ani dintre Apple Inc. şi Intel Corp. va începe să se destrame oficial săptămâna viitoare, când Apple va prezenta o nouă linie de laptopuri MacBook, transmite Bloomberg.

Luni seara, Apple a trimis presei invitaţii la un eveniment online intitulat "One more thing" care va avea loc în data de 10 noiembrie. Potrivit Bloomberg, la acest eveniment vor fi prezentate primele laptopuri MacBook echipate cu chipurile concepute de Apple. Este vorba de o modificare semnificativă în condiţiile în care chipurile Intel au echipat laptopurile Apple începând din 2006, potrivit agerpres.ro.

Sursele citate de Bloomberg susţin că Apple şi furnizorii săi au majorat producţia de trei laptopuri MacBook echipate cu procesoare Apple: noile MacBook Pro cu o diagonală a ecranului de 13 şi 16 inchi precum şi un nou MacBook Air cu o diagonală a ecranului de 13 inchi. Sursele adaugă că subcontractorul Foxconn, cunoscut şi sub denumirea de Hon Hai Precision Industry Co., este cel care asamblează cele două laptopuri mai mici în timp ce Quanta Computer Inc. produce modelul MacBook Pro cu o diagonală a ecranului de 16 inchi.

În condiţiile în care Apple controlează mai puţin de 10% din piaţa computerelor personale, decizia de a utiliza propriile sale procesoare nu va avea un impact semnificativ asupra vânzărilor Intel. Însă decizia celor de la Apple scoate în evidenţă o situaţie de criză cu care se confruntă Intel, cel mai mare producător mondial de chipuri, care a întârziat în adoptarea unor noi procese de producţie, oferind astfel rivalilor o şansă de a-l ajunge din urmă.

Parteneriatul dintre Apple şi Intel a început în 2005 când Steve Jobs a dorit să facă tranziţia de la procesoarele PowerPC. Intel a ajutat Apple să recupereze decalajul faţă de computerele Windows, care la acea dată erau mai puternice. În paralel, însă, Apple a început să lucreze la chipuri cu un consum mai redus de energie pentru dispozitivele sale mobile pe baza arhitecturilor concepute de Arm Ltd. şi utilizează aceste chipuri pentru telefoanele iPhone şi tabletele iPad.

Potrivit Bloomberg, primele procesoare Mac de la Apple vor fi bazate pe chipul A14 care se găseşte şi în cele mai noi telefoane iPhone. De asemenea, noile laptopuri vor avea şi procesoare grafice concepute de Apple. Însă dincolo de schimbarea procesoarelor, noile laptopuri MacBook nu vor avea modificări importante de design.