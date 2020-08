Aproape 1.000 de polițiști au fost infectați cu SARS-CoV-2. Jumatate, doar in ultima luna

Sindicalștii Europol afirmă că 932 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost confirmaţi cu coronavirus până acum, iar aproape 540 s-au vindecat, transmite News.ro, din peste 6.700 de lucrători ce s-au aflat în izolare sau carantină. Datele au fost obțiunute în urma unei solicitări oficiale adresate ministerului, iar sindicaliștii sunt nemulțumiți de lipsa […] The post Aproape 1.000 de polițiști au fost infectați cu SARS-CoV-2. Jumătate, doar în ultima lună appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.