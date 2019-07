Aproape 10.000 de vizualizari pe Youtube ale trailer-ului filmului Intre Chin si Amin

Trailerul filmuluide Toma Enache, a strâns aproape 10.000 de vizualizări la doar trei zile după urcarea acestuia pe Youtube.Filmul va ajunge în mai multe orașe din România, fiind confirmate până în prezent 21 de localități: București, Constanța, Tulcea, Slobozia, Năvodari, Pitești, Călărași, Cernavodă, Vâlcea, Târgu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Timișoara, Lugoj, Reșița, Caransebeș, Oravița, Moldova Nouă, Oțelul Roșu, Deva, Alba Iulia, Târgu Mureș.este un film clasic, care aduce în fața spectatorilor o poveste tulburătoare de viață, petrecută într-una din cele mai crunte perioade din istoria modernă - reeducarea din pușcăriile comuniste. Titlul acestuia reprezintă, de fapt, un vers dintr-o poezie scrisă de Toma Enache în anii '90.este un tribut adus celor care au cunoscut suferința. Poveştile uluitoare de viaţă şi de rezistenţă ale unor oameni fantastici, poveşti care au luat naştere în perioada reeducării, m-au determinat să fac acest film. Am simţit că rezistenţă şi tăria de caracter ale acestor oameni trebuiau mărturisite şi într-un film. Nimic legat de acest subiect nu e uşor. Chiar şi să asculţi adevărul despre ce s-a întâmplat acolo e greu şi dureros. Chinurile şi torturile la care au fost supuşi acei oameni sunt de neimaginat iar transpunerea lor într-un film artistic nu poate fi nici ea uşoară. Am considerat că este de datoria noastră să povestim lumii, atât cât putem noi, despre aceste adevăruri dureroase, despre suferințele îndurate de acești superoameni, despre puterea lor de a răbda, și în final, de a ierta,” declară Toma Enache.... Da... Așa a fost perioada istorică în care filmul nostru își are rădăcinile, așa am fost și eu atunci când Toma Enache mi-a propus să joc una dintre cele mai odioase ființe care a călcat în picioare istoria acestui popor. Am făcut-o pentru că am simțit că trebuie să lăsăm mărturie, să ne cerem iertare pentru tot ce s-a întâmplat și nu trebuie să se mai întâmple. Amin!”, a declarat Constantin Cotimanis.În rolurile principale îi puteți vedea pe Ana Pârvu, Vali V. Popescu, Kira Hagi și Constantin Cotimanis. Din distribuție mai fac parte: Ciprian Nicula, Ioachim Ciobanu, Laurențiu Stan, Csaba Ciugulitu, Victoria Cociaș, Teodora Calagiu Garofil, Dragoș Stoica, Bogdan Sălceanu, Iany Panait, Remus Stănescu, Adrian Culețu, Mircea Taiss, Iulian Trăistaru, Armand Crișan, Ștefan Gota, Petrică Moraru, Alexandru Mereuță, Adrian Anghel, Daniel Nițoi, Cătălin Bocârnea, Michael Szegedi, Stelică Murariu, Octav Bjoza, George Stanca, Daniel Sin, Alin Ailioaei, Tina Malamă, Tașcu Lala, Vlad Buzea. Cu participarea extraordinară a actorilor: Ion Dichiseanu și Cezara Dafinescu.este realizat din fonduri private și orice intenție de a sprijini drumul lui prin țară este bine-venită. Donațiile se pot face pe site-ul www.lasteaua.ro, la secțiunea donații.va fi distribuit de La Steaua Film Studios.