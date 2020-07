Aproape 10 milioane de vindecari de COVID-19 in lume

Peste 16 milioane de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost înregistrate oficial la nivel mondial, între care mai mult de jumătate în SUA, în America Latină şi în Caraibe, potrivit unui bilanţ realizat de AFP, pe baza unor surse oficiale duminică la 05:10 GMT disponibile și aici. La nivel planetar, aproape 10 […] The post Aproape 10 milioane de vindecări de COVID-19 în lume appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.