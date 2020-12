Aproape 100 de balene au murit dupa ce au esuat in masa, in Pacific

Aproape 100 de balene au murit pe plajele unor insule din Oceanul Pacific, in urma unui eveniment de esuare in masa. Potrivit Departamentului pentru Conservare din Noua Zeelanda (DOC), in 22 noiembrie 2020, 97 de balene pilot si trei delfini au esuat in Waitangi West Beach, Insulele Chatham.