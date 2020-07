Aproape 150.000 de cereri admise in prima etapa de cuprindere a copiilor in invatamantul primar

Ministerul Educatiei si Cercetarii anunta ca a centralizat situatia preliminara a cererilor de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2020 - 2021, dupa prima etapa de cuprindere in clasa pregatitoare (8 - 20 iulie), prevazuta de calendarul modificat si completat in luna mai prin ordin de ministru.