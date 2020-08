Aproape 17 tone de azotat de amoniu depozitate in conditii improprii au fost confiscate de politisti de la o societate din Blaj. Explozia din Beirut a fost provocata de acelasi tip de substanta

Aproape 17 tone de ingrasaminte chimice depozitate intr-un loc neprotejat si sute de recipiente cu continut foarte toxit au fost ridicate de politisti in urma unui control efectuat la o societate comerciala din Blaj. In urma cu trei zile, acelasi tip de substanta a provocat o explozie uriasa in portul din orasul Beirut, in urma careia si-au pierdut viata peste 130 de oameni, iar peste 4000 au fost raniti.