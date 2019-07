Aproape 20 de milioane de cereri de bilete pentru EURO 2020

EURO 2020 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inaintea termenului limita din 12 iulie 2019, fanii au aplicat pentru un numar fara precedent de bilete la UEFA Euro-2020, 19,3 milioane, doborand recordul competitiei, informeaza FRF, citata de News.ro. Campionatul European va fi cel mai mare organizat vreodata, trei milioane de bilete aflandu-se la dispozitie in cele 12 orase-gazda. In perioada 12 iunie – 12 iulie 2019 au fost puse la dispozitia fanilor 1,5 milioane de bilete, in prima faza de vazare. Au fost primite solicitari pentru 19,3 milioane de bilete, insemnand aproape dublul nivelului solicitarilor inregistrat in faza de vanzare echivalenta a UEFA Euro-2016. Pentru competitia din 2016, au fost 11 milioane de solicitari, in faza similara. ...