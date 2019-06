Aproape 40 de kilograme de droguri transportate cu avionul Președintelui Braziliei in drumul spre Summitul G20

Aproximativ 40 de kilograme de cocaină au fost descoperite în avionul care urma să-l transporte, din Spania către Summitul G20 din Osaka, pe preşedintele brazilian Jair Bolsanaro. În urma incidentului, un ofiţer militar din staff-ul prezidenţial a fost arestat, anunță mediafax. Descoperirea a fost făcută în timpul unei opriri de alimentare pe aeroportul din Sevilla, The post Aproape 40 de kilograme de droguri transportate cu avionul Președintelui Braziliei în drumul spre Summitul G20 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.