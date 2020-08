Aproape 5.000 de cazuri noi de Covid-19, in 24 de ore, in Franța

Peste 4.500 de noi cazuri de COVID-19 au fost înregistrate în Franţa în ultimele 24 de ore, conform datelor publicate duminică de serviciul de sănătate publică, relevă AFP, citată de Agerpres. În total au fost diagnosticate pozitiv 4.897 de noi cazuri, comparativ cu 3.602 sâmbătă. Procentajul de teste pozitive continuă să crească uşor, la 3,6% […] The post Aproape 5.000 de cazuri noi de Covid-19, în 24 de ore, în Franța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.