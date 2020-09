Aproape 5.000 de ordine de protecție au fost emise in pandemie pentru violența in familie

Poliţiştii au emis în primele şapte luni ale anului 4.856 de ordine de protecţie provizorii, cu privire la 5.040 de agresori, majoritatea fiind bărbaţi. În 11 cazuri însă, agresorii au fost minori. Numărul victimelor este însă mult mai mare, iar majoritatea sunt femei, după cum rezultă din datele transmise de Ministerul Afacerilor Interne într-un răspuns […] The post Aproape 5.000 de ordine de protecție au fost emise în pandemie pentru violență în familie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.