Aproape 5.400 de amenzi au fost date vineri in urma controalelor privind respectarea masurilor de protectie sanitara

Politistii si reprezentantii celorlalte institutii cu atributii in verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara au dat, in urma controalelor de vineri, aproape 5.400 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 740.000 de lei, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI). In luna septembrie, media zilnica a sanctiunilor a fost de 942.