Aproape 50 de miliarde de dispozitive vor fi conctate la internet pana in 2023 - Ce riscuri intampina marile branduri pe fondul evolutiei tehnologice

Consumatorii globali de tehnologie vor întoarce repede spatele brandurilor ale căror aplicaţii nu oferă o experienţă premium, în condiţiile în care, până în anul 2023, un număr de 49 de miliarde de dispozitive vor fi conectate la internet, potrivit Cisco, citat de Agerpres.

"49 de miliarde de dispozitive vor fi conectate la internet până în 2023. În următorul deceniu noi tehnologii vor fi dezvoltate, de la realitate virtuală şi augmentată, la streaming 16K, AI, tehnologii radio 5G, Wi-Fi 6, calculatoare cuantice, securitate cibernetică adaptivă şi predictivă, vehicule autonome şi IoT inteligent. Poate la fel de importante sunt aplicaţiile şi tehnologiile la care nu s-a gândit nimeni încă (...) Potrivit celei mai recente analize a AppDynamics App Attention Index, (...) oamenii vor întoarce repede spatele brandurilor ale căror aplicaţii nu oferă o experienţă premium. În cazul unor probleme de performanţă, consumatorii vor apela la concurenţă (49%) sau îi vor descuraja activ pe ceilalţi să folosească un serviciu sau un brand (63%), fără să ofere brandului respectiv şansa de a aduce îmbunătăţiri", se arată într-un comunicat de presă al Cisco.

Specialiştii Cisco amintesc, totodată, că securitatea reactivă, care adresează problemele numai pe măsură ce încep să afecteze sistemele, nu mai este suficientă.



"Organizaţiile trebuie să se adapteze la noua realitate din jurul "Zero Trust" şi să prevadă ameninţările. Modelul original Zero Trust, conceput de Forrester, se bazează pe principiul conform căruia organizaţiile nu au încredere în nimic din interiorul sau din afara perimetrului reţelei lor. Accesul se acordă numai utilizatorilor, dispozitivelor şi sarcinilor de lucru autorizate, după stabilirea nivelului de încredere - fără o diminuare a experienţei utilizatorului. Această abordare poate deveni omniprezentă în anii următori. Threat hunting este o practică de securitate ce va juca un rol din ce în ce mai mare în securitatea organizaţiilor. În timp ce abordările tradiţionale răspund de obicei la alerte după detectarea unei activităţi potenţial dăunătoare, threat hunting nu se limitează la pericolele cunoscute şi analizează ameninţările necunoscute", explică sursa citată.



De asemenea, o altă tendinţă pentru anii următori se referă la adoptarea reţelelor Software-defined (SDN), care aduce multe avantaje, inclusiv gestionare centralizată şi securitate, flexibilitate şi costuri de operare reduse.



Potrivit datelor companiei, dintre cei peste 2.000 de lideri IT şi profesionişti în networking chestionaţi în raportul Cisco Global Networking Trends, 41% au SDN în cel puţin un domeniu de reţea şi doar 4% consideră că reţelele lor sunt cu adevărat intent-based în prezent.

În plus, peste trei sferturi dintre cei chestionaţi (78%) cred că reţelele lor se vor îndrepta către reţele service-driven şi intent-based, în următorii doi ani.



La capitolul competenţe sau lipsa talentelor din IT, previziunile Cisco relevă faptul că deficitul de competenţe de business va fi resimţit cel mai acut, iar găsirea talentelor continuă să fie provocarea nr. 1 cu care se confruntă liderii din domeniu, la ora actuală.



Un sondaj Cisco efectuat în rândul a 600 de factori de decizie IT şi de business, scoate în evidenţă faptul că 93% dintre aceşti susţin că se confruntă cu un decalaj de talente atât de grav încât acest lucru încetineşte transformarea afacerii lor.



Cisco (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în tehnologie care face ca Internetul să funcţioneze din 1984.