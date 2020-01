Aproape 600 de strazi din Sectorul 5 intra in REABILITARE TOTALA/ VEZI lista completa a strazilor vizate

Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Daniel Florea, face un anunț așteptat de locuitorii din Sectorul 5. Edilul a prezentat LISTA celor 595 de strazi care vor intra in reabilitare pe raza Sectorului 5 și a anunțat detaliile lucrărilor de infrastructură rutieră:

”In data de 31 decembrie 2019, prin ADP Sector 5, administrația locală a semnat contractul privind executarea lucrărilor de reparații și reabilitare a infrastructurii rutiere și a trotuarelor aferente acesteia. Precizăm că lucrări de o asemenea anvergură precum cele prevăzute prin respectivul acord nu au mai fost executate pe raza Sectorului 5 de mai mult de 30 de ani.

Lucrările vor demara de îndată ce vremea va permite și se vor desfășura în ritm susținut, deoarece vrem sa terminam totul in acest an.

1. Contractul nr. 42 / 31.12.2019 - proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii “Lucrari de reparatii a infrastructurii rutiere si a trotuarelor pietonale in Sectorul 5, Bucuresti” - 135.089.741,22 lei, fara TVA.

- 344 de strazi in lungime totala de 77,02 km;

- procedura postata pe 18.03.2019.

2. Contractul nr. 43 / 31.12.2019 - proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare infrastructura rutiera si a trotuarelor pietonale in Sectorul 5, Bucuresti” - 124.019.140,87 lei, fara TVA.

- 251 de strazi in lungime totala de 69,88 km;

- procedura postata pe 18.03.2019.

Durata de executie pentru fiecare contract este:

- 3 luni pentru serviciile de proiectare;

- 6 luni, de la ordinul de incepere a lucrarilor, pentru executia lucrarilor.

Aici puteti consulta si descarca lista celor 595 de strazi care vor intra in reabilitare pe raza Sectorului 5:

http://www.sector5.ro/…/lista-strazilor-care-vor-fi-reabil…/

http://www.sector5.ro/…/lista-strazilor-care-vor-beneficia…/

#DF #FAPTE”, a scris primarul Daniel Florea pe pagina sa de facebook.