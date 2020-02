Aproape 90.000 de euro contrafacuti, depistati de politisti inainte sa intre pe piata romaneasca

Au fost depistați doi bărbați, de 44 și 45 de ani, din Alba Iulia, care aveau asupra lor 16.000 de euro contrafăcuţi, sumă ce ar fi urmat să fie pusă în circulaţie pe piaţa românească.

Poliţiştii Brigăzii de Combaterea a Criminalităţii Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au surprins în data de 13 februarie, în flagrant delict, două persoane bănuite de punerea în circulaţie de valori străine contrafăcute.Cu sprijinul polițiștilor de combaterea criminalităţii organizate din Arad, au fost efectuate, în municipiul Arad, 3 percheziţii domiciliare, la imobilele deţinute de un tânăr de 23 ani.Astfel, au fost ridicați 73.820 de euro contrafăcuţi, un pistol, 16 cartuşe neutilizate, 2 pachete cu aproximativ 3 grame cu substanţă sub formă de pulbere, albă, 2 grame de fragmente vegetale verde-oliv şi 13.550 de euro.Cele trei persoane au fost conduse la sediul S.C.C.O. Gorj, unde, față de aceștia a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore.Ulterior cei trei au fost prezentaţi instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă.Judecătoria Târgu Jiu a dispus arestarea preventivă pentru de 30 de zile față cei trei bărbați.În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de punerea în circulaţie de valori străine falsificate şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, precizează Poliția Română.Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din serviciile pentru acțiuni speciale Gorj și Arad și de suportul Direcţiei de Operaţiuni Speciale.