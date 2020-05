Aproape de UTOPIE: Ministrul Mediului promite dublarea suprafeței padurilor virgine din Romania

Promisiune cel puțin greu de păstrat, făcută de actualul executiv. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a declarat, vineri, în timp ce se afla în județul Prahova, în pădurea virgină Muntele Roșu, că suprafața de păduri virgine din România se va dubla, conform Mediafax.

Citește și: Pe înțelesul TUTUROR: ce înseamnă OUG 68/2020, emisă de Marcel Vela, care MODIFICĂ legile privind situații de urgență

„De astăzi, 40.000 hectare de noi păduri virgine și cvasivirgine din România se află sub protecție strictă. Când am preluat mandatul, Catalogul Pădurilor Virgine avea incluse circa 28 000 de hectare. Am spus de atunci că România are mult mai multe suprafețe de atât și astfel, mi-am asumat că o să dublez suprafețele pădurilor virgine și cvasivirgine puse sub protecție, până la finalul mandatului meu. Astăzi (vineri – n.r.) vă anunț că am reușit mult mai devreme ceea ce mi-am propus și cu o suprafață mult mai mare decât am estimat inițial. Avem pregătită licitația pentru studiile a 39.865 de hectare de păduri virgine și cvasivirgine”, a declarat ministrul Mediului, Costel Alexe.

Citește și: Pe înțelesul TUTUROR: ce înseamnă OUG 68/2020, emisă de Marcel Vela, care MODIFICĂ legile privind situații de urgență

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Ministerul Mediului, Pădurilor și Apelor, în prezent, cele mai multe păduri virgine și cvasivirgine din România se află în județele Caraș-Severin (26%), Hunedoara (14,7%), Maramureș (9,6%), Brașov (8,3%), Prahova (7,8%).

După realizarea tuturor studiilor și includerea pădurilor în catalog, în aceste județe dar și în celelalte, suprafețele pădurilor virgine vor crește cu aproape 6.000 de hectare în Caraș-Severin, 9.400 de hectare în Gorj, 4.800 de hectare în Hunedoara, 4.200 de hectare în Brașov, 4.100 de hectare în Argeș și cu 800 de hectare în Prahova.

Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine a apărut în 2016 și este instrumentul prin care aceste păduri virgine, identificate în teren, au fost puse sub protecție strictă. Față de anul 2016, când doar 10 județe aveau identificate și incluse în Catalog păduri virgine, după finalizarea studiilor, numărul județelor va ajunge la 19. Printre județele noi în care au fost găsite păduri virgine se numără: Harghita, Bistrița, Alba și Arad.