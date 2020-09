Aproape o treime din populația Romaniei nu are acces la un sistem public de alimentare cu apa. In Moldova, proporția este de 50%

Aproape o treime din populaţia României, respectiv 5,6 milioane persoane, nu era conectată la sistemul public de alimentare cu apă în 2019, dar numărul locuinţelor racordate a crescut faţă de 2018, potrivit datelor publicate miercuri de INS. În cursul anului trecut, numărul persoanelor care au acces la sistemul public de alimentare a crescut cu 212.518 […] The post Aproape o treime din populația României nu are acces la un sistem public de alimentare cu apă. În Moldova, proporția este de 50% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.