Apropiatii lui Nicu Ceausescu, dezvaluiri incredibile despre femeile care au trecut pragul dormitorului „Printisorului” in anii ’80, unele sunt acum celebre! Nimeni nu s-ar fi gandit la ele!

nicu

In vremea in care fiul lui Nicolae Ceausescu era prim-secretar, acesta si-a construit o casa in Sibiu, foarte aproape de familia Rus si de casa pe care acestia o administrau, casa careia Nicusor i-a trecut pragul. Intr-un dialog cu Cristina Dunareanu, jurnalist sibian, Claudia Rus, fiica sotilor Rus, a facut mai multe dezvaluiri inedite despre femeile care au trecut pragul casei „Printisorului” in anii ’80, potrivit adevarul.ro.

Iata marturisirea Claudiei Rus:

„Eram marisoara, in clasa a sasea cand a venit Nicu Ceausescu la Saliste. In afara de faptul ca nu aveam voie sa povestim in sat nimic de acasa, nimic nu a fost restrictiv pentru noi, copiii. Nicu era un om tare bun, sensibil si, daca ma gandesc acum, era chiar timid. Se juca si se purta frumos cu noi. Erau mai dificili cei care trebuiau sa-i asigure securitatea. Nu pot sa uit o intamplare de la «Lasata Secului». In Marginime, este obiceiul de a se aprinde focuri pe dealuri. Fiecare familie se straduieste sa faca un foc cat mai mare… Am facut si noi unul si eram tare bucuroase.

Din pacate, au venit antemergatorii si ne-au pus sa-l stingem. Cand a ajuns Nicu, a inceput sa se uite fascinat la valvataiele de pe dealuri. Ne-a chemat atunci sa ne intrebe de ce noi nu am facut foc. Am fost incantate sa-i param pe cei care ne-au stricat jocul. Spre bucuria noastra, acestia au fost pusi sa ne refaca focul. Ne-a fost drag Nicu Ceausescu…

Despre Nadia Comaneci, pot spune ca era rea si nu pot uita cand m-a pus pe mine si pe sora mea sa cautam o minge de tenis de camp pierduta in iarba. Ore intregi am cautat, fara s-o putem gasi. Ne era cam frica de Nadia. Intr-o dimineata, cand ea a ramas dormind, Nicu ne-a spus la plecare: «Sa aveti grija de ea…Daca i se intampla ceva, voi raspundeti». Atunci am simtit parca o incarcatura, o grija in plus…

Pacat ca Nicu a trebuit sa moara cu povara unor pacate pe care nu le-a comis. Va amintiti ca se vorbea pe la colturi ca a omorat-o pe Geanina Matei, aruncand-o pe geam?… Nu ne venea sa credem, cunoscandu-l. Uite ca vremea a trecut, si Geanina a aparut dupa revolutie din Italia, unde a trait bine mersi. Singurele femei care veneau mai des pe la Saliste au fost Mire la Cosa si Nadia Comaneci. Mirela era o fata foarte frumoasa, la care Nicu cred ca tinea. Nu mi-a venit sa cred cand am auzit povestindu-se despre faptul ca Nadiei i-ar fi fost smulse unghiile…

De multe ori, Nadia venea neanuntata, pentru ca era foarte geloasa. Era tratata deosebit si, cu toate ca nu aveam tacamuri de valoare, ea avea acolo doua lingurite de argint suflate cu aur, cu care numai ea manca. Nadia era tare pretentioasa. Cateodata, cei din anturajul lui Nicu mai veneau cu cate o fata, care ramanea la masa sau la cate o cafea, dar atat. La Sibiu nu stiu ce-o fi fost, dar cred ca daca voia sa-si faca de cap, la Saliste ar fi fost locul potrivit, pentru ca eram izolati si nu ar fi stiut nimeni. Tinerii din ziua de astazi fac mult mai multe. Dupa parerea mea, Nicu Ceausescu a avut un comportament mai mult decat normal“.

