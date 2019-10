Apropiatii Teodorei, fiica parintelui Florin Stamate, au sperat pana in ultima clipa ca se va face bine. Ce scrisoare a fost postata pe retelele de socializare

Teodora Stamate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Teodora Stamate, fiica parintelui Florin Stamate, s-a stins din viata dupa o lupta grea cu cancerul osos, lasand in urma un gol in sufletul fiecarui om care a cunoscut-o. Chiar in ultimele zile ale vietii, copila a primit o scrisoare emotionanta. Timp de doi ani, Teodora Stamate s-a luptat pentru viata ei! La 15 ani, dupa eforturi uriase ale parintilor si multe rugaciuni, copila s-a stins din viata. Insa, pana in ultima clipa, toata lumea a sperat la o minune. O scrisoare publicata de Liliana Condur a starnit reactii sfarsietoare pe retelele de socializare. Dupa inmormantarea Teodorei Stamate, tatal ei, parintele Florin Stamate, a repostat si fotografia cu scrisoarea. Se strange latul! Politistii vor ...