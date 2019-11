Aproximativ 20% din actiunile CEC vor fi listate pe bursa, a anuntat ministrul Finantelor

Aproximativ 20% din acţiunile CEC Bank vor fi listate pe bursă într-un termen de circa un an, argumentul fiind unul foarte simplu: transparenţă şi guvernanţă corporativă, a anunţat, joi seara, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu. "Hidroelectrica - este avansat proiectul de listare la bursă şi sper să se facă în acest an, este în programul de guvernare al PNL. La fel şi CEC. Argumentul este foarte simplu: transparenţă şi guvernanţă corporativă. Avem nevoie nu numai bani la buget, dar atunci când ai o companie listată la bursă totul devine transparent, este mult greu să furi bani, sunt criterii de performanţă, intri în competiţie cu alte instituţii similare, deci avem numai de câştigat. Aşa au fost construite companiile puternice în lumea asta, companii listate la bursă. Toate companiile care ne plac nouă si cu care ne mândrim sunt listate la bursă, pentru transparenţă, predictibilitatea ajută şi mulţi dintre cei care se uită poate puţin ciudat şi spun să nu facem acest lucru sunt sigur că au cumpărat o acţiune la Facebook, Apple sau alte companii", a explicat Cîţu, la Digi24. Întrebat dacă există rezistenţă în ceea ce priveşte listarea CEC pe bursă, Cîţu a răspuns: "Cu siguranţă din partea socialiştilor de stânga". "Oamenii de stânga care vor de fapt un stat mare, un stat atot-puternic, o dictatură, numai acolo există rezistenţă, din partea dreaptă vă spun că oamenii liberi, oneşti, cetăţenii privaţi doresc listarea CEC, şi doresc transparenţă la CEC, dar bineînţeles de la socialişti ce să te aştepţi decât să se opună. Ei de fapt dacă ar putea să naţionalizeze, aşa cum au încercat cu Pilonul II de pensii şi i-am oprit, ar fi foarte fericiţi. Ei sunt pe naţionalizare, noi suntem pe liberalizarea pieţelor şi pe transparenţă", a adăugat şeful de la Finanţe. În privinţa termenului în care se vor putea cumpăra acţiuni CEC la bursă, Cîţu a subliniat că nu este un proces foarte rapid, dar a adăugat că va începe discuţiile, inclusiv cu BNR. "Cam peste un an, acesta este termenul, vor fi tranzacţionate pe bursă cam 20% din acţiuni. Statul are acum 100% din acţiuni. CEC este banca deţinută de stat. Ca în orice domeniu, mai ales în sistemul bancar competiţia este cea mai bună şi cred că ne ajută o infuzie de capital şi să avem şi acea transparenţă, să fie acolo analizată de piaţă, altfel îşi faci treaba", a mai spus ministrul Finanţelor. Comisia Europeană a anunţat, în octombrie, că a constatat că planurile României de a injecta capital în valoare de 200 de milioane euro în CEC Bank, care este deţinută integral de stat, nu implică acordarea unui ajutor de stat. CEC Bank, în prezent a şaptea bancă din România, este deţinută integral de statul român din 1864. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor online: Alexandru Cojocaru)