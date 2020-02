Aproximativ 40 de koala au fost gasiți morți in urma unei operațiuni de defrișare - Autoritațile australiene au descis o ancheta

O investigaţie a fost lansată în Australia după o operaţiune de defrişare în urma căreia circa 40 de koala au fost găsiţi decedaţi, iar alţi 80 au avut nevoie de îngrijiri medicale, relatează marţi Xinhua potrivit Agerpres.

Investigaţia a fost lansată de Departamentul pentru Mediu, Terenuri, Apă şi Planificare din statul Victoria.''Este un incident groaznic, va fi investigat în mod corespunzător, iar cei implicaţi nu vor avea nicio cale de exonerare de răspundere'', a declarat marţi reporterilor premierul din statul Victoria, Daniel Andrews. ''Dacă cineva a greşit, iar acest lucru poate fi stabilit, atunci va simţi din plin impactul legii'', a adăugat el.Grupul de exploatare forestieră South West Fiber a declarat că a efectuat recent lucrări pe proprietate, însă a negat orice implicare în acest incident, adăugând că zona a fost restituită proprietarului, în noiembrie 2019. ''South West Fiber a lăsat un număr adecvat de 'copaci de habitat' pentru populaţia existentă de koala şi a furnizat detalii despre acestea într-o scrisoare la adresa proprietarului terenului, în care se menţionează că aceşti koala nu au fost răniţi şi sunt în stare bună'', a precizat compania. Potrivit acesteia, copacii rămaşi au fost tăiaţi ulterior.''Nu am vrut să omor în mod deliberat koala. Nu sunt un criminal, sunt fermier, ne pasă şi nouă'', a declarat pentru mass-media locale deţinătorul proprietăţii de 55 de hectare.Se estimează că aproximativ jumătate din populaţia de koala din Australia a fost ucisă de incendiile de vegetaţie fără precedent din această vară, iar numeroase grupuri de activişti de mediu şi de specialişti în fauna sălbatică au solicitat ca acest animal australian îndrăgit să fie inclus în mod oficial pe lista speciilor pe cale de dispariţie.''Dezastrul care s-a abătut asupra koala din această parte a Portland este un act abisal, unul care, pe bună dreptate, mă înfurie, îmi frânge inima şi ştiu că mulţi locuitori din Victoria simt astăzi la fel'', a declarat ministrul Mediului din acest stat, Lily D'Ambrosio. ''Vom face tot posibilul pentru a-i trage la răspundere pentru această faptă pe cei vinovaţi şi pentru a-i pedepsi cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziţie. Acest lucru nu are voie să se repete niciodată'', a adăugat ea."Sute de koala au fost găsiţi morţi şi răniţi de localnici într-o zonă care ne-a fost semnalată", a declarat duminică Anthony Amis, un cercetător pentru grupul de mediu Friends of the Earth Australia. "Au găsit koala peste care s-a trecut cu buldozerul. Sursele noastre locale ne-au spus că puteau simţi mirosul de koala aflat în putrefacţie. Este un masacru", a spus Amis, adăugând că incidentul a avut loc în timpul activităţilor de exploatare la o plantaţie din apropiere de Portland, în sud-vestul statului Victoria, în ultimele luni.