Aproximativ 500 de euro pentru fiecare camera deschisa este suma cheltuita de hotelierii de pe litoral

Hotelierii de pe litoral spun că deschiderea sezonului estival este costisitoare, cheltuind aproximativ 500 de euro cu fiecare cameră pe care o oferă spre închiriere și apreciază că dacă se cheltuie mai puțin, condițiile nu ar fi optime potrivit mediafax.

Președintele Asociației Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că un hotelier de pe litoral are nevoie de peste 100.000 de euro pentru a deschide unitatea la începutul sezonului.

„Avem nevoie de bani și la deschiderea sezonului estival. Ca să deschizi un hotel la început de sezon cred că investiția minimă este între 100 și 200 de mii de euro. Doar să-l deschizi, nu vorbesc de investiții! Și aici mă refer la personalul pe care îl aducem, salarii, tot ce înseamnă să deschizi un hotel, să îl ai bine pregătit”, a spus Bucovală.

El a fost completat de prim vicepreședintele executiv al Federația Patronatelor din Turismul Românesc, Dragoș Răducan, care susține că suma necesară pentru ca o cameră să fie predată în condiții bune turistului este de aproximativ 500 de euro.

„Cel mai bine ar fi de știut cât se investește într-o cameră. Și am făcut repede un calcul. Un hotel pe litoral, ca să-l deschizi în condiții optime, fără o investiție anuală de 500 de euro per cameră, nu poți să-l deschizi. Pentru că peste iarnă, la sfârșitul sezonului, hotelurile sezoniere se închid. Am 150 de camere operaționale, iar în ultima lună le-a căzut gletul de pe pereți. Din cauza diferențelor de temperatură, salinitate. (…) Pe litoral un hotel care nu investește cel puțin 500 de euro în punerea în funcțiune a unei camere nu-l deschide în condiții optime”, a spus Răducan.

Potrivit acestuia, mai puțin de cinci la sută dintre locurile de cazare de pe litoralul românesc au încălzire, comparativ cu hotelierii de pe litoralul bulgăresc, care „au mult mai multe hoteluri încălzite”.

„Avem acum clasificate 101.000 de locuri pe litoral. Au fost 120 de mii, dar cu criza financiară multe s-au închis. Dintre acestea, numai 5.000 sunt încălzite. Acesta era marea diferență între noi și bulgari. Bulgarii au un litoral construit după anii‘90, noi avem un litoral construit după anii ’70. Erau alte standarde când a fost construit și gândit și conceput arhitectonic litoralul nostru și altceva la bulgari. Eu au mult mai multe hoteluri încălzite”, a mai declarat liderul FPTR, precizând însă că de 1 Mai litoralul nostru va primi de 10 ori mai mulți turiști români decât cel al vecinilor. „Din ceea ce știm la ora actuală, în Bulgaria vor merge două, trei mii de români în această minivacanță, în timp ce pe litoralul românesc avem pregătite peste 40.000 de locuri de cazare”.