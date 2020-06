Aproximativ 600 de lucratori sanitari din prima linie au decedat din cauza Covid-19 in Statele Unite

Aproximativ 600 de lucrători sanitari din prima linie au decedat din cauza Covid-19 în Statele Unite, potrivit „Lost on the Frontline”, un proiect lansat de The Guardian şi Kaiser Health News (KHN) cu scopul de a număra, verifica şi comemora fiecare lucrător sanitar care a murit în această pandemie, potrivit news.ro.

Bilanţul deceselor înregistrate de „Lost on the Frontline” îi include doar pe cei din prima linie, care au fost expuşi la noul coronavirus în timp ce ofereau îngrijiri pacienţilor bolnavi.

Totalul cuprinde medici, asistenţi şi paramedici, precum şi personal medical esenţial din spitale, precum îngrijitori, administratori şi asistenţi la domiciliu, care şi-au riscat viaţa în timpul pandemiei pentru a-i ajuta pe alţii.

Centrele pentru prevenirea şi controlul bolilor au numărat 368 de decese provocate de Covid-19 în rândul lucrătorilor sanitari, dar instituţiile recunosc că cifra ar fi mai mare. În plus, ele nu identifică indivizii.

Citește și: Ordin urgent al lui Marcel Vela! Se face lumină: ‘Nu are atribuții’

Numărul anunţat sâmbătă pe platforma „Lost on the Frontline” este 586. Este vorba despre nume colectate, între altele, de la familii, prieteni, din rapoarte media şi de la sindicate.

Cu peste 1,91 milioane de contaminări şi cel puţin 109.200 de decese, potrivit bazei de date a New Tork Times, Statele Unite sunt cea mai afectată naţiune din lume.

Potrivit datelor Johns Hopkins University, până în prezent, în SUA au fost înregistrate 1,89 de milioane de cazuri şi 109.143 de decese.

La nivel mondial, de la depistarea noului coronavirus în Wuhan (China) la finalul anului trecut, au fost înregistrate 6,75 de milioane de cazuri şi 395.233 de decese cauzate de Covid-19.