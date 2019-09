Aproximativ 800.000 de persoane se sinucid anual in lume, una la fiecare 40 de secunde, alerteaza OMS

sinucideri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aproximativ 800.000 de persoane isi pun capat zilelor anual in lume - una la 40 de secunde -, un nivel care ramane alarmant, in pofida faptului ca numarul deceselor pe locuitor scade, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii, relateaza AFP. In acest raport publicat cu o zi inaintea Zilei Mondiale a Preventiei Sinuciderii, OMS precizeaza ca din 2010 in 2018 nivelul mondial a scazut cu 8,8%, iar scaderi se inregistreaza de la 19,6% in regiunea Pacificului occidental la 4,2% in regiunea Asiei de Sud-est. Regiunea Americilor - in care accesul la arme de foc este un mijloc important de sinucidere potrivit OMS - este singura care a inregistrat o crestere, de 6%. Un nou atentat in Kabul, dupa ce un roman s ...