Ar putea fi ziua noii majoritati

Astazi poate fi ziua in care majoritatea politica din Parlamentul Romaniei se da peste cap. Astazi deputatii si senatorii Pro Romania ar putea lua decizia de a semna motiunea de cenzura. Iar la ALDE, Tariceanu pregateste o lovitura anti-Dancila. O sedinta a conducerii partidului, prin care sa se ia decizia politica de a le solicita tuturor parlamentarilor, celor care nu au fost inca exclusi, sa semneze motiunea de cenzura. Aceasta miscare ar putea sa aduca de partea PNL diferenta necesara. Sa se ajunga deci la numarul magic 233. Este o zi extrem de importanta. Cele mai ascutite cutite vor fi scoase de echipa lui Tariceanu de sub masa si vor fi fluturate pe sub nasul Biroului Politic Executiv. M ...