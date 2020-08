Țara in care masca este purtata de 95% din populație dovedește prin cifre cat de eficienta este masura

Până la găsirea unui vaccin sau apariţia unui tratament eficient, distanţarea fizică şi folosirea măştilor sunt singurele arme ale omenirii în lupta cu pandemia. Potrivit CNN, Singapore e o ţară-model, în ceea ce priveşte respectarea normelor gândite, în lupta cu noul coronavirus. Aici, 95% din oameni folosesc masca aşa cum trebuie, acoperindu-şi, integral, gura şi […] The post Țara în care masca este purtată de 95% din populație dovedește prin cifre cât de eficientă este măsura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.