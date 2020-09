Țara in care s-a introdus CERCUL pentru a promova distantarea fizica

Daniel Ionut Pietraru, interlopul trimis in judecata dupa ce sefa Arestului Politiei Prahova l-a reclamat ca a amenintat-o cu violul pe ea si pe fiica ei, a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare. Barbatul, cunoscut in Prahova pentru un comportament agresiv, a fost gasit vinovat de ultraj. Sentinta este definitiva.