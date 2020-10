Arad: Statiunea Moneasa si-a pierdut jumatate dintre turisti dupa declararea pandemiei de COVID-19

Staţiunea montană Moneasa şi-a pierdut jumătate dintre turişti de la începutul acestui an, faţă de anii anteriori, pe fondul pandemiei de COVID-19, atât pentru că numărul locurilor de cazare au fost reduse pentru a asigura protecţia sanitară, cât şi pentru că mulţi au renunţat la vacanţe de teama infectării cu noul coronavirus. Primarul comunei Moneasa, Ioan Nuţu Herbei, a declarat luni, pentru AGERPRES, că gradul mediu de ocupare a locurilor de cazare din staţiune a scăzut de la 75% în 2019, "la cel mult 40%" de la începutul acestui an. "Gradul de ocupare a scăzut practic la jumătate faţă de ce a fost în anii trecuţi şi la mai puţin de jumătate faţă de capacitatea de cazare existentă. Bineînţeles, căderea a fost imediat după declararea pandemiei, iar în momentul de faţă, din cele 1.700 de locuri de cazare din staţiune, sunt disponibile cel mult 800. Hotelierii au fost obligaţi să reducă locurile în primul rând pentru că nu mai pot lăsa decât o persoană în cameră, dacă nu e vorba de membri ai unei familii, pentru a se respecta distanţarea sanitară. Dar nici aceste locuri nu sunt toate ocupate, pentru că mulţi n-au mai venit în staţiune de teama acestui coronavirus", a spus primarul. El a arătat că "mii de turişti s-au pierdut" în 2020 şi prin anularea organizării unor evenimente tradiţionale, cum sunt Festivalul Clătitelor, Festivalul Ceaunelor sau zilele comunei. În condiţiile în care restaurantele au fost închise în interior, cu excepţia unei scurte perioade, unii operatori au început să organizeze altfel mesele de prânz, cum ar fi la iarbă verde. "Fiind la munte, aici seara este rece, astfel că terasele nu sunt prea populare în rândul turiştilor. Faptul că restaurantele au fost deschise o scurtă perioadă la interior i-a afectat mult pe operatori. Unii au încercat să mai salveze ce se poate şi organizează masa de prânz la iarbă verde, sub formă de picnic", a declarat primarul comunei Moneasa. Întrebat în ce măsură a fost afectat bugetul local din cauza reducerii activităţilor operatorilor din turism, edilul a spus că majoritatea agenţilor economici "au făcut eforturi şi au plătit taxele către bugetul local". "Sigur, bugetul a suferit pierderi, mai ales pentru că în starea de urgenţă am oferit facilităţi la plata taxelor, le-am redus cu 50% pentru agenţii economici afectaţi. Ne bucurăm că operatorii din turism au făcut tot ce au putut şi au reuşit să supravieţuiască până acum, plătind şi taxele", a spus Ioan Nuţu Herbei. Primarul crede că situaţia nu va fi mai bună nici în preajma sărbătorilor de iarnă, când de regulă gradul de ocupare a locurilor era cel mai mare în fiecare an, ajungând şi la 90%. "Credem că va fi cel mai slab sezon de după 1990. Chiar dacă nu ar exista restricţii impuse de Guvern pe fondul numărului mare de cazuri de COVID-19, mulţi turişti vor evita vacanţele în această iarnă", a declarat Herbei. Primarul din Moneasa consideră că, dacă statul nu ar fi oferit vouchere de vacanţă în acest an, gradul de ocupare ar fi fost mult mai mic, pentru că majoritatea celor care au vizitat staţiunea au folosit şi acest instrument de plată. Staţiunea Moneasa are aproximativ 1.700 de locuri de cazare în hoteluri, pensiuni, vile şi o tabără pentru copii. În 2018 şi 2019, gradul mediu de ocupare a fost de 75%, faţă de 50% înainte de introducerea tichetelor de vacanţă. Moneasa este apreciată pentru ape termale bicarbonatate, calcice, magnezice şi sodice, considerate benefice în tratarea afecţiunilor sistemului nervos central şi periferic, sistemului locomotor, pentru tratarea reumatismului şi a unor afecţiuni ginecologice. AGERPRES/(AS - autor: Marian Buga, editor: Irina Poenaru, editor online: Irina Giurgiu)