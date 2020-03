Arafat anunta suspendarea temporara a distributiei medicamentelor esentiale tratarii coronavirusului, in afara Romaniei

Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat miercuri suspendarea temporara a distributiei medicamentelor esentiale pentru tratarea coronavirusului

Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat miercuri suspendarea temporara a distributiei medicamentelor esentiale pentru tratarea coronavirusului, in afara Romaniei, iar entitatile private sunt solicitate sa isi decaleze programul de lucru, pentru sectorul public solicitarea fiind obligatorie.

Raed Arafat a anuntat miercuri suspendarea temporara pentru 6 luni a distributiei medicamentelor in afara teritoriului Romaniei

El a recomandat decalarea de catre entitatile private cu peste 99 de angajati a programului de lucru al angajatilor care se deplaseaza cu mijloace de transport in comun, in Bucuresti si in municipiile resedinta de judet, propunand ca programul de lucru sa inceapa in transe, la orele 8,9,10. Arafat a precizat ca pentur institutiile private este o recomandare, iar pentru cele de stat masura este obligatorie.

De asemenea, secretarul de stat a anuntat restrictionarea activitatilor religioase, artistice sportive, pina la 31 martie cu posibilitate de prelungire, decizia vizand actiunile care implica peste 100 de persoane si sistarea activitatii cu publicul a muzeelor.

Raed Arafat a recomandat suspendarea activitatii diddactice in imvatamantul superior, pana la 31 martie

”Trebuie sa subliniez ca s-a ridicat problema caminelor, ramane la latitudinea universitatilor. Sistarea activitatii fata in fata cu studentii este valabila pana la 31 martie”, a subliniat Arafat.

