Arafat: Deschiderea școlilor nu a adus un impact major cu privire la creșterea numarului de infectari

Deschiderea anului școlar nu a adus “un impact major” în privința creșterii numărului de infectări cu noul coronavirus, însă în viitor este normal să existe focare în unitățile didactice, a afirmat secretarul de stat în MAI Raed Arafat. Întrebat vineri seară, într-o emisiune la Digi 24, dacă fenomenul de creștere a numărului cazurilor de […] The post Arafat: Deschiderea școlilor nu a adus un impact major cu privire la creșterea numărului de infectări appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.