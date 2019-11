Arafat ii raspunde lui Ciolos pe tema filmului cu interventia de la Colectiv: DSU nu functioneaza la comanda omului suprem

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, i-a explicat, sambata, fostului premier Dacian Ciolos ca nu a avut filmul aparut in ultima perioada cu interventia de la Colectiv. In plus, daca l-ar fi avut, nu s-ar fi gandit sa il duca la seful Guvernului. De asemenea, despre DSU, Arafat a spus ca acesta nu functioneaza "la comanda omului suprem".