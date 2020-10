Arafat il confirma pe Rafila: Numarul infectaților ar putea fi mult mai mare in realitate

Șeful DSU, Raed Arafat, este de părere că cifra reală a cazurilor de bolnavi Covid-19 ar putea fi mult mai mare, deoarece unii oameni nu știu că au boala și merg pe stradă. Tocmai din acest motiv este absolut necesar ca oamenii să poarte masca pe față. „La modul în care crește numărul sunt convins […] The post Arafat îl confirmă pe Rafila: Numărul infectaților ar putea fi mult mai mare în realitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.