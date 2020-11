Arafat: In afara medicului ranit, nu exista alti pacienti de la incendiu care sa necesite transfer in Belgia

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat afirmă că nu există alţi pacienţi răniţi în incendiul de la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ care să necesite transfer în Belgia. "Nu avem alţi pacienţi care să necesite transfer în Belgia din cauza incendiului. Ce avem acum sunt pacienţii cu SARS-CoV-2, ca şi alţi pacienţi din ţară, care au fost transferaţi la terapie intensivă la Leţcani", a declarat Arafat la finalul şedinţei de urgenţă de la MAI. Întrebat dacă mai există medici răniţi în incendiu, în afara celui care urmează să fie transferat în Belgia, Raed Arafat a răspuns că acela este singurul. "Un singur medic este, cel care a fost adus aici. Există, dacă nu mă înşel, o asistentă medicală sau poate două care sunt cu arsuri, dar cu suprafaţă mică, care nu necesită transfer, la membrele inferioare. Ele vor fi îngrijite în condiţii bune acolo unde sunt", a precizat Arafat. AGERPRES/(AS - editor: Cătălin Alexandru, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Incendiu Neamţ/ Persoanele rănite urmează să fie transportate la Iaşi * Şapte persoane au decedat în urma incendiului de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ * Nelu Tătaru se va deplasa la Piatra Neamţ pentru evaluarea situaţiei de la Spitalul Judeţean * Incendii produse în spitale şi unităţi farmaceutice (cronologie 2010-2020) * Premierul-şedinţă de urgenţă la MAI cu Arafat şi responsabili ai IGSU pentru a superviza gestionarea efectelor incendiului de la Piatra Neamţ (surse) * Nelu Tătaru a ajuns la Piatra Neamţ; se va deplasa şi la Iaşi în noaptea de sâmbătă spre duminică * Bode: Am pregătit o aeronavă TAROM pentru un eventual transfer al medicului cu arsuri în afara ţării, dacă situaţia o va cere * Incendiu Neamţ/Patriarhul Daniel: Ne rugăm pentru odihna sufletelor celor decedaţi şi pentru însănătoşirea celor răniţi * Ciolacu: Medicul erou care a luptat pentru pacienţi să aibă parte de cel mai bun tratament * Tătaru: Medicul rănit la Spitalul din Piatra Neamţ va fi dus la un spital din Belgia * Incendiu Neamţ/Tătaru: Suntem toţi vinovaţi că am acceptat 30 de ani să trăim într-o astfel de situaţie medicală * Ministrul Sănătăţii a vizitat spitalul din Leţcani unde vor fi aduşi pacienţi de la Piatra Neamţ * Şeful IGSU: Peste 150 de persoane cu 35 de mijloace au acţionat la incendiul din Neamţ; intervenţia a durat 20 de minute * Orban: Am fost şocat de tragedia din Piatra Neamţ, transmit condoleanţe familiilor îndoliate