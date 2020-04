Arafat: Inca nu am ajuns la ce e foarte greu. Va fi o perioada ca in razboi

Secretarul de stat din MAI Raed Arafat afirma ca in Romania, la fel ca in orice tara cu transmitere comunitara a virusului SARS-Cov-2, numarul cazurilor de imbolnavire este "cu mult mai mare" decat cazurile diagnosticate, el sustinand ca in Romania "inca greul nu s-a terminat si inca nu am ajuns la ce este foarte greu".