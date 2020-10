Arafat: Lupta cu COVID-19, din pacate, am pierdut-o. Asa cum evolueaza lucrurile, este foarte clar ca vom ajunge la indicele de 3 in Capitala

Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat vineri, 16 octombrie, ca "este foarte clar" ca se va ajunge la indicele de infectare cu COVID-19 de 3 la mia de locuitori in Capitala, iar in acest caz, restaurantele, cinematografele si teatrele se vor inchide si "este posibil" ca elevii sa urmeze cursuri online. Arafat a adaugat ca lupta cu Covid a fost pierduta.