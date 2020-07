Arafat: "Nu va exista o noua etapa de relaxare. Libertatea individuala are limitele ei, cand dreptul meu afecteaza drepturile celorlalti din jur"

Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat, miercuri seara, ca in ultimele 14 zile numarul de cazuri de coronavirus a crescut cu peste 30%, ceea ce ar trebui sa reprezinte un semnal de alarma pentru toata lumea. Arafat a precizat ca nu va exista o noua etapa de relaxare. "Nu ai cum sa vezi 555 de cazuri si sa vii sa spui ca o sa relaxam in plus", a afirmat Arafat, przentand cele mai riscante activitati, conform unui studiu realizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii.