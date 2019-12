Arafat spune ca nu demisioneaza si avertizeaza asupra consecintelor in cazul demiterii sale

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, duminica seara, ca nu va demisiona din functie, insa nu este "lipit de scaun" si daca vrea cineva sa il demita, o poate face. Insa, avertizeaza ca, in cazul in care noii guvernanti vor decide sa il demita si sa schimbe sistemul, trebuie sa explice in ce sens se va face schimbarea si cu ce efecte.