ARBDD: Un pescarel albastru a zburat 1400 kilometri, in doua saptamani, pana in Israel (galerie foto)

Traian Băsescu, candidatul PMP la Primăria Capitalei, susține că are cu 10% mai mult decât în sondajul prezentat sâmbătă de Nicușor Dan și este pe trend de creștere în timp ce candidatul susținut de PNL, USR și PLUS "este pe punctul de a pierde alegerile în favoarea unei primăriţe care este profund coruptă". "Sper să nu am dreptate, dar dacă va fi aşa dragă Orban Ludovic, eu te scot în şuturi de la Palatul Victoria şi te las fără serviciu", a adăugat fostul președinte".