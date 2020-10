Arbitrajul sau solutia impusa: un altfel de "judecata" cu banca

Fata de conciliere despre care vorbeam saptamana trecuta, arbitrajul functioneaza ca un tribunal, iar decizia care se ia in acest caz este obligatorie, exact ca in cazul unei instante. In cazul tau, care te afli in postura de consumator, procedura este gratuita. In momentul in care ai probleme cu banca si te simti nedreptatit, ai de ales intre arbitraj si conciliere. Azi vorbim de arbitraj sau solutia impusa.